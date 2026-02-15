◆ミラノ・コルティナ五輪▽ショートトラック男子１５００メートル準決勝（１４日、イタリア・ミラノ）男子１５００メートル準決勝が行われ、日本のエース・宮田将吾（日本通運）は１組で失格となり、敗退した。宮田はレース終盤、外側からスパートをかけて順位を上げ、２着でフィニッシュした。だが、後ろにいた中国選手が転倒。映像で確認の結果、宮田が接触によるペナルティーを取られ、失格となった。この種目で日本勢