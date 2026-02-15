◇ミラノ・コルティナ五輪第9日ショートトラック（2026年2月14日ミラノ・アイススケートアリーナ）ショートトラックの各種目が14日（日本時間15日）に行われたが、日本にとっては厳しい結果が待っていた。メダルを期待された男子1500メートルで、日本のエース・宮田将吾（日本通運）が2分15秒73で2着でゴールに入った。だが、中国の選手が転倒し、違反がないか映像チェックが行われ、2位だった宮田のペナルティーが発