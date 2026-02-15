『百窓の殺人』（歌田 年 著）1995年12月、ビデオ情報誌の編集者の「僕」は、大学時代の恩師・安宅先生に誘われて、雪山奥深くに復元された「百窓」のお披露目会を訪れる。マニアや特撮関係者など「百窓」に縁の深い人間が集まったが、翌朝、2名が遺体となって発見されて――。【写真】この記事の写真を見る（2枚）かくして幕を開ける歌田年さんの『百窓の殺人』。惨劇の舞台となる「百窓」は、かつて東京都世田谷区に実在した