女子ビッグエア予選転倒する古賀結那＝リビーニョ（共同）14日のフリースタイルスキー女子ビッグエア予選で、古賀結那（城北信用金庫）は25位となり、上位12人による決勝に進めなかった。（共同）女子ビッグエア予選ジャンプする古賀結那。この後転倒した＝リビーニョ（共同）