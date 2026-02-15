◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第8日フィギュアスケート男子フリー（2026年2月13日ミラノ・アイススケートアリーナ）4年に1度しかない五輪の難しさが凝縮されたような試合だった。マリニンの冒頭の4回転フリップは今大会一番の出来と言っていいほど素晴らしかった。ところが次の4回転アクセルは今まで見たこともないような失敗で、その後の4回転ループも2回転になってしまい、動揺して呼吸が乱れたのか、後半はいつも以上に