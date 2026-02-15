◇ミラノ・コルティナ五輪第9日ショートトラック女子3000メートルリレー（2026年2月14日ミラノ・アイススケートアリーナ）ショートトラックの女子3000メートルリレー準決勝が14日（日本時間15日）に行われ、日本の決勝進出はならなかった。レースには平井亜実（トヨタ自動車）、中島未莉（トヨタ自動車）、金井莉佳（日大）、長森遥南（アリエ・シャルパンティエ）の4選手が出場。韓国、カナダ、中国と争ったレー