修復を終えたダイニングカーとラウンジカーJR東日本の元・豪華寝台車両「夢空間」が、東京都清瀬市の公園に移転し、このほど車両の修復を終え、メディア関係者に公開されました。外観に加え車内も往時のきらびやかな姿が復活しています。【豪華！】これが現役当時の姿で復活した「夢空間」の車内です（写真）「夢空間」は、上野と札幌を結んだ寝台特急「北斗星」の成功を受け、次世代の寝台列車の方向性を探るべく試作された客車