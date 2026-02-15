最愛のラブラドール・レトリーバーを失った喪失感で、もう犬とは暮らせないと思っていた吉沢悠さん。そんな中、助けるつもりで迎えた保護犬。気づけば逆に自分の心が癒されていた。俳優という仕事のプレッシャーを乗り越えられるのは、愛犬2頭がそばにいるからだ。【DOG LOVER】吉沢 悠1978年、東京都生まれ。趣味はサーフィン。1998年に俳優デビューして以降、確かな演技力を武器に幅広いフィールドで活躍している。近年の出演作