「歩くだけ」「移動するだけ」「レシートを撮影するだけ」など、スマホアプリを活用した“ながらポイ活”が、ここ数年で普及。【写真】「歩く」「移動する」だけで貯められるポイ活アプリどのアプリがいちばんポイントを稼ぎやすいのか、いつもの生活をするだけでポイントはどれくらい貯まるのか、ホントのところを専門家に聞いてみた！「ながらポイ活」は大きく分けて2種類スマホアプリを活用したポイ活は、大きく分けると“