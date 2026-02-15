至って真剣にビジネスをこなしているスヌープ・ドッグ氏(C)Getty Images目下、開催中のミラノ・コルティナ冬季五輪。連日のようにトップアスリートの熱戦が繰り広げられる中、現地では“大物ラッパー”の振る舞いに賛否両論が飛び交っている。 【関連記事】「お前らは黙ってろ！」放送禁止用語でブチギレカーリング違反投球疑惑でカナダ44歳が激高する騒動勃発【冬季五輪】その“大物ラッパー”とは、スヌープ・ドッグ氏だ