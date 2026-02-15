神奈川県在住の50代女性・Nさんが忘れられないのは、かつて空港で出会った見知らぬ男性だ。もう2度と会えないあの人に、届けたい言葉は「ありがとう」その時Nさんは、飛行機に乗る直前にごねだした長男に困っていて......。＜Nさんからのおたより＞随分前、実家から飛行機で帰ろうとしていた時のことです。長男が空港で「飛行機乗らない！」とごねはじめました。説得するも「乗らない」の一点張り。時間もあるし困り果てていました