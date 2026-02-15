きょう15日（日）の最高気温は九州から東北の太平洋側にかけて15℃以上となり、4月上旬から中旬並みの暖かさになる所が多い見込みです。東京は19℃で、今年これまでで一番の暖かさになるでしょう。ただ、週明け以降は再び寒さが戻る見通しです。■西日本午後は天気回復きょう15日（日）朝は、西日本と北海道、東北北部の日本海側で雨が降りやすいでしょう。西日本は午後になると晴れ間が戻る見込みです。昼間は沖縄、九州から東