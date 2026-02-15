14日深夜、大阪・ミナミの商業ビルで3人が刃物で刺され、17歳の少年が死亡しました。刺した男は逃走しています。事件があったのは、大阪市中央区の道頓堀川近くの商業ビルで、14日午後11時50分すぎ、「人が刺されている」と通行人から110番通報がありました。警察によりますと、奈良県に住む鎌田隆之亮さんが刃物で胸など複数箇所を刺されて死亡したほか、10代後半とみられる男性2人も刺されて病院に搬送されました。詳しい容体は