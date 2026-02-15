◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・ジャンプ男子個ラージヒル（１４日、イタリア・ミラノ）２０２２年北京五輪同種目の銀メダリスト、小林陵侑（チームＲＯＹ）は２８４・５点で６位だった。１回目は１１位と出遅れた。表彰台には届かなかったが、２回目はガッツポーズも飛び出す１３８・５メートルのビッグジャンプだった。「やっと出た。いい意味で吹っ切れた。（１回目と）そんなに変わりはしないけど、流