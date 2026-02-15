◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキージャンプ男子ラージヒル(大会9日目/現地14日)男子ラージヒルで銀メダルを獲得した二階堂蓮選手が、試合後に父・学さんと抱擁し2人で涙を流す一幕がありました。二階堂選手はこの試合、1回目で特大140メートルのジャンプを披露し、2位に7ポイント差をつけて首位に立ちます。しかし2本目でドメン・プレブツ選手(スロベニア)に逆転を許し、無念の2位に終わります。念願の金メダルにあ