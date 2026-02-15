2026年2月3日(火)より、ハーゲンダッツ(Häagen-Dazs)ミニカップ “ブリュレチーズケーキ”が期間限定で発売!クリームチーズの酸味と濃厚なコクに、カリカリ食感のほろ苦いカラメルチップを組み合わせた新作ハーゲンダッツ。全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートにて販売されています♪ 濃厚なチーズ×香ばしいカラメル 価格:各351