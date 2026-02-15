ミラノ・コルティナオリンピック、スキージャンプ・男子ラージヒルで、二階堂蓮選手（24）が銀メダルを獲得しました。ノーマルヒルと団体で銅メダルを獲得した二階堂選手。ラージヒルでは金メダルを狙います。1回目は140メートルと、ヒルサイズに迫るビッグジャンプでトップに立ちます。金メダルをかけた2回目のジャンプ。飛距離を伸ばしきれなかった二階堂選手。それでも、これまでの2種目を上回る銀メダルを獲得しました。二階堂