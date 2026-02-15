長崎ランタンフェスティバルのメイン行事、中国の清朝時代を模した「皇帝パレード」が14日、長崎市中心部であった。皇帝役をサッカーJ1のV・ファーレン長崎、山口蛍主将（35）、皇后役を同市出身のタレント永田愛実さん（20）が務めた。2人はみこしに乗り、銅鑼（どら）や太鼓を打ち鳴らす楽隊100人と共に街を練り歩いた。主会場の一つ、中央公園（同市賑町）であった出発式には雨の中、200人が詰めかけた。司会者の呼びかけで