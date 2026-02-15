佐賀県鹿島市は13日、総額165億700万円の2026年度一般会計当初予算案を発表した。4月に市長選を控えているため義務的経費を中心とした骨格予算で、25年度当初比0・4％減となった。19日に開会する市議会定例会に提出する。主な事業は、新駅舎を設置する肥前鹿島駅周辺整備事業に1億1561万円。事業は25〜29年度に取り組まれ、市の実質負担額は約5億円の見込み。26年度は用地買収を進め、基本計画に沿った実施設計に入る。その