久光製薬（佐賀県鳥栖市）社員らの拠出金で公益団体を支援する「ほっとハート倶楽部」の寄付金目録贈呈式が3日、同市田代大官町の同社九州本社であった。2025年度は全国の49団体に各10万円を贈呈する。県内からは、同市大正町の中央公園で花壇の手入れをしている「さくらパークの会」や、フードバンク鳥栖を運営するNPO法人「DreamsBank」など10団体が選ばれた。贈呈式には、49団体のうち九州・沖縄に活動拠点を置く20団体が