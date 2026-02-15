西日本政経懇話会の2月例会が13日、福岡県飯塚市であり、法政大の福田円教授が「日中関係の現状と展望」と題して講演した。要旨は次の通り。中国は政治・経済や軍事面で日本より存在感を増した2010年代以降、積極的に自国を大国と認識し、その意識に基づく主張や外交を始めた。その中の一つが台湾問題。統治したことのない台湾について、「内政問題」として植民地統治を行った日本の関与を嫌う。これは日本周辺の平和を理由