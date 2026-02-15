賃上げしても、それ以上に物価が上がれば家計は苦しくなる。経営側と労働組合は、高い水準の賃上げを目指して交渉を進めてほしい。今年の春闘は、2023年から続く賃上げの勢いを持続できるかが焦点だ。労組の連合は、基本給を上げるベースアップ（ベア）と定期昇給を合わせた賃上げ率の目標を3年連続で「5％以上」とした。24年と25年は達成している。この流れを定着させ、賃上げする企業の裾野を広げようと意気込む。春闘ス