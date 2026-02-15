福岡市博多区の商店街「吉塚市場リトルアジアマーケット」で14日、アジアの旧正月（春節）を祝う催しが始まった。ベトナム、ネパールなどをルーツに持つ住民や日本人など計約60人が民族衣装を着て商店街をパレードした。15日まで。商店街で多国籍の子どもの学習支援を続ける「福岡国際市民協会」が異文化理解を進めてもらおうと企画し、今年で3回目。初日はベトナムの歌や韓国伝統の太鼓「チャンゴ」の演奏なども披露され、多