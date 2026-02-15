福岡県宮若市と鞍手、小竹両町でつくる「宮若市外二町じん芥処理施設組合」の職員に、組合長の岡崎邦博鞍手町長がパワハラを疑われる言動を繰り返していると指摘された問題について、組合が設置した第三者委員会は調査報告書をまとめ、職員2人へのパワハラ5件を認定した。13日の組合議会全員協議会で内容が報告された。