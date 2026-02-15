酒どころで知られる福岡県久留米市城島町と周辺の8蔵元の地酒を飲み比べる「第32回城島酒蔵びらき」（実行委員会主催、西日本新聞社後援）が14日、同市城島町楢津の「町民の森」をメイン会場に始まった。時折雨が降る中、大勢の日本酒ファンたちが酒やグルメに舌鼓を打った。15日まで。