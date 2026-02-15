宮崎キャンプに合流したS組の山川がバットを振りまくった。全体練習はグラウンドに一番乗りして体を動かし、ランチ特打で柳田、今宮とともに快音を連発。午後の個別練習でもフリー打撃や守備練習などで日没の午後6時まで汗を流した。「あと1時間打ちたかったけど」と体の負担を考慮して予定より早めに切り上げたが、完全復活を期す今季への覚悟が表れた合流初日となった。