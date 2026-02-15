ソフトバンクのアレクサンダー・アルメンタ投手（21）が第4クール初日の14日、今春初の紅白戦で存在感を発揮した。登板した7投手が全員無失点に抑える中、育成5年目の左腕は紅組先発で2回を零封。最速は154キロをマークした。初回は先頭の笹川をチェンジアップで空振り三振。捕手の谷川原は「ものすごかった。ごっつかった。チェンジアップがいつも通り良かった」と目を見張った。ダウンズには153キロ直球を左前打にされたが、