11年目の川瀬が内野の定位置奪取をアピールした。紅組の「1番二塁」で先発し、尾形と大江から鮮やかに中前へ運ぶなど3打数2安打。小久保監督は「心強い。『レギュラー候補に俺を忘れていないか』みたいな感じでしょうね」と話した。内野の全ポジションをこなせるユーティリティーで、昨季は勝負強い打撃でも脚光を浴びた。試合前に長谷川打撃兼スキルコーチの助言で、打撃フォームの体重移動を修正したばかり。「試したことが