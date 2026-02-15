S組の柳田が宮崎春季キャンプに合流した。ここまでは福岡県筑後市のファーム施設で独自調整。「始まったという気持ち」と気持ちを新たにした。同じS組でともに合流した山川、今宮とのランチ特打では95スイングで柵越えが16本。「3月に入ったらもっと良くなる」と力を込めた。37歳で開幕を迎える今季は7年契約の最終年。「最後かもしれないという気持ちでやっている。出し切りたい」と強調した。