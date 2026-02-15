久留米市美術館開館10周年記念展「美の新地平−石橋財団アーティゾン美術館のいま」（西日本新聞社など主催）が14日、福岡県久留米市野中町の市美術館で開幕した。市出身の洋画家青木繁や坂本繁二郎を含む日本近代洋画、印象派絵画、抽象画などの名作80点が並び、アーティゾン美術館（東京、旧ブリヂストン美術館）の収蔵品の広がりを楽しめる。13日には、10周年記念式典も行われた。市出身でブリヂストン創業者の石橋正二郎は