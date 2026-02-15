伝統的な白壁の町並みが残る福岡県八女市中心部の福島地区と旧黒木町の黒木地区で15日、ひな祭りのイベント「雛（ひな）の里・八女ぼんぼりまつり」が始まる。一帯の商店や公共施設にひな飾りを展示。3月15日まで、町歩きや関連イベントを楽しめる。ひな人形やちょうちんの産地である八女の魅力をアピールしようと、ひな人形販売店や観光協会などが1998年にまつりを始めた。今年で29回目。ひな飾りは福島地区の約100カ所、黒