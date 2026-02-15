小説「傷」を連載中の高崎卓馬さんが3月1日午後1時から福岡市中央区のFFGホールで開かれる九州芸術祭文学賞表彰式で記念講演を行う。演題は「僕たちはなぜ『つくる』のか」。参加無料で、こちらから申し込める。「傷」についての質問なども備考欄で受け付け、会場で回答する。九州文化協会＝092（711）5586。