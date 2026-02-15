◇ミラノ・コルティナ五輪第9日ショートトラック男子1500メートル（2026年2月14日ミラノ・アイススケートアリーナ）ショートトラックの男子1500メートル準決勝が14日（日本時間15日）に行われ、珍しい決着となった。準決勝は3組が行われたが、それぞれのレースでペナルティーがあり、救済によるアドバンスが発生。そのため決勝が当初の7人から9人で行われることになった。準決勝の第1組には、日本から渡辺啓太（阪