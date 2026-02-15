ミラノ・コルティナオリンピックは１４日（日本時間１５日未明）、カーリング女子１次リーグでフォルティウスの選手で構成された日本がアメリカに４−７で敗れて１勝３敗となった。前半を３−３で折り返した日本は勝負どころの後半第６エンド、第８エンドに先攻のアメリカにスチールを許した。特に競り合いの第８エンドに許した３点スチールが痛く、第９エンドで４−７となったところで、相手の勝ちを認める「コンシード」で試合