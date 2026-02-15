ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）が14日（日本時間15日）、米アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設で2日連続でライブBP（実戦形式の打撃練習）を行い、二塁打を2本放った。1打席目の初球を捉えて中堅へエンタイトル二塁打。4打席目もカウント2―2から高めを捉えて中堅フェンス直撃の二塁打を放った。2打席目の投ゴロ、3打席目の二ゴロもしっかり捉えての打球だった。15日（日本時間16日）のキャンプインに向けて状