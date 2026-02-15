「ミラノ・コルティナ五輪・ショートトラック男子１５００ｍ・準決勝」（１４日、ミラノ・アイススケートアリーナ）日本の宮田将吾（２３）＝日本通運＝が失格で決勝進出を逃した。準決勝の１組で激しいトップ争い。２着でゴールし、決勝進出かと思われた。だが、中国のリュウ・ショウコウの転倒を巡り、リプレー検証。ビデオ判定により、宮田がリュウに接触したとしてペナルティが与えられた。審判のアナウンスに、宮田はが