静岡高ラグビー部の岡村徹（３年）が１４日、帝京大に合格した。全国大学選手権で１１年度から７連覇、２１年度から４連覇を飾った強豪で「帝京を支えられるフロントロー（スクラムの最前列）になる」とレギュラーを目標に掲げた。静岡市出身の岡村は１７５センチ、１１２キロ。幼稚園時からラグビーに打ち込みつつも、わんぱく相撲で全国大会に出場し、５０メートルを６秒８で走るなど、運動能力の高さは飛び抜けている。部