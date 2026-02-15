◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ アメリカ7-4日本(大会9日目/現地14日)カーリング女子予選リーグの第4戦に挑んだ日本は、アメリカに敗れて、通算1勝3敗となりました。終盤まで接戦でしたが、第8エンドに痛恨の3点スチールを許す展開。この日は強豪スイスに勝利し、波に乗りたいところでしたが、連勝とはなりませんでした。10チームの総当たりで、上位4チームが準決勝に進出できる予選リーグ。