イラン政府に対する抗議デモに参加したパーレビ元皇太子に支持を訴える人＝14日、ドイツ・ミュンヘン（AP＝共同）【ミュンヘン共同】ドイツ南部ミュンヘンで14日、イラン当局による反政府デモ弾圧への大規模な抗議デモが実施された。世界の首脳が集まったミュンヘン安全保障会議に合わせて呼びかけられ、欧州メディアによると、約20万人が参加。1979年のイラン革命前の王制で皇太子を務めたレザ・パーレビ氏も登壇し、民主化を訴