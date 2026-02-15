2月15日（日）の『新婚さんいらっしゃい！』は、放送開始55周年を記念した特別企画、鎌倉出張1時間スペシャルが放送される。番組では、MC藤井隆＆井上咲楽がゲストの木村多江と鎌倉の開運パワースポットを巡りつつ、これまでに出場した5000組以上の新婚さんの中から伝説の5組を振り返り、現在の姿も紹介する。ドラマ『50分間の恋人』に出演中の木村は、MC藤井とは2024年の舞台『台風23号』で夫婦役として共演した仲。今回が初バラ