静岡県静岡市は、駿河湾の海の幸から「オクシズ」の山の幸まで揃う、まさに「食の宝庫」。今回は、高田馬場にある静岡居酒屋「静岡の美味しいものガッツ」で開催されたメディア交流会に潜入。定番の静岡おでんや清水マグロはもちろん、世界が認めたオリーブオイルや希少なジャージー乳チーズなど、静岡市の最新ご当地グルメをレポートします。現地でのおすすめランチやお土産情報、都内で本場の味を楽しめるスポットまで、静岡旅の