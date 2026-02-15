豊臣秀吉といえば、農民出身ながら天下統一を成し遂げた人物として愛されているが、そもそも農民でないとしたら……。実は、秀吉にまつわる資料は脚色された記述が多く、信頼に値しないものが少なくない。史実を丁寧に見ていくと、秀吉の意外な出自が浮かび上がってきた。※本稿は、歴史学者の呉座勇一『真説 豊臣兄弟とその一族』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集したものです。藤吉郎は木下姓を持っていなかった!?一代で天下人に