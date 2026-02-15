現地２月14日に開催されたブンデスリーガ第22節で、高井幸大と町野修斗を擁するボルシアMGが堂安律、小杉啓太が所属するフランクフルトと敵地で対戦。０−３で敗れて６試合勝ちなしとなった。チームは完敗を喫したなか、この一戦に先発した高井が見せたテクニックが注目を集めている。スコアレスの19分、ロングスローの流れから敵陣ボックス内で味方が頭で繋いだボールに反応。見事なタッチで素早くターンして強烈なシュートを