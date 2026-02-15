四川省低空経済産業発展有限公司の龍志宇会長が2月13日午前、同社のeVTOL（電動垂直離着陸機）に搭乗し、成都市錦江区の「智飛センター」から離陸し、高度80メートルの低空で10分間ホバリングした後、無事着陸した。これは超大都市である成都市の中心部で初めて実施されたeVTOL有人飛行実証実験だ。新華網が伝えた。（提供/人民網日本語版・編集/TG）成都中心部で初のeVTOL有人飛行実証実験を実施