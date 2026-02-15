紅組の「1番・二塁」で出場したソフトバンク・川瀬が、両チーム唯一のマルチ安打と気を吐いた。3回2死一塁で尾形の152キロ直球を中前打。6回1死は左腕・大江の136キロを再び中前へと運んだ。長谷川打撃コーチとスイング時の体重移動を改良中。完成途上でも、お手本のような打撃で魅せたが「まだまだ、打撃で見せていかないといけない」と満足感はない。小久保監督は「レギュラー候補を忘れてないかという感じで心強いですね」