ソフトバンクの松本晴が開幕ローテーション入りへ好スタートを切った。白組で先発し、2回34球を投げて打者7人に4奪三振。直球の最速は147キロを刻んだ。「最初から最後までローテを投げ切りたい。去年は悔しかった。そんな中で、まずは順調に来ています」と笑顔。昨季は5月に先発転向し、中継ぎの1勝も含めて6勝した左腕の今季のノルマは開幕ローテーションだ。