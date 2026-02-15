「侍ジャパン強化合宿」（１４日、宮崎）３月に開かれるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で２連覇を目指す日本代表の強化合宿が１４日、宮崎市のひなたサンマリンスタジアム宮崎で始まった。広島から唯一選出された小園海斗内野手（２５）は本職の遊撃に加え三塁、二塁でもノックを受けた。複数ポジションを守れる選手は世界一を目指すチームに欠かせない。“万能侍”として全力を尽くし、勝利に貢献していく。