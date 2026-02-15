「あすなろ賞」（１４日、小倉）２番人気のブラックハヤテ（牡３歳、美浦・蛯名利）が鮮やかな差し切りＶを飾った。道中は緩い流れだったが、中団でリズムを守り脚をためた。３角から早めに進出を開始すると、直線は最速の末脚で突き抜けた。コンビ３戦目での待望の勝利に、丹内は「前を見ながらじっくりと乗りました。ここではやってきた相手が違いましたね。今後はテンションが鍵になると思います」と冷静に振り返った。