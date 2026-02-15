「有力馬次走報」（１４日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆国枝師の定年に伴い、Ｇ１・９勝の名牝アーモンドアイの初子アロンズロッド（牡４歳）は宮田厩舎へ、２番子プロメサアルムンド（牡３歳）は田中博厩舎へ転厩することが１４日、所属するシルクホースクラブのホームページで発表された。◆高松宮記念（３月２９日・中