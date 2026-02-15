ソフトバンクの2年目・岩崎峻典投手（22）が14日、右肩のコンディション不良でB組を離脱した。同日より筑後ファーム施設のリハビリ組に合流。24年ドラフト6位で入団し、1年目だった昨季は1軍で1試合に初登板したが、1回4安打3失点だった。4月中の復帰を目指していくという。